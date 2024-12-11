Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu

Sapanca'da Yabancı Turistleri Taşıyan Minibüs Dereyatağına Düştü: 3 Yaralı

Sapanca'da Yabancı Turistleri Taşıyan Minibüs Dereyatağına Düştü: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yabancı turistleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak dere yatağına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yabancı turistleri taşıyan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.Y. kontrolündeki 34 EFG 611 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü. Meydana gelen kazada sürücü M.E.Y. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.A. ve S.E. isimli yabancı turistler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'ın rakibinde kriz çıktı
img

İşte Esad'ın en acımasız komutanının sonu
img

Donald Trump'tan gelinine yeni görev
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Annem Ankara 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fenerbahçe Athletic Bilbao hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Annem Ankara CANLI izle! 11 Aralık Annem Ankara 4. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? Beşiktaş muhtemel 11'i! Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler Kuruluş Osman 174. bölüm tek parça full HD izleme linki! Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe A. Bilbao maçı nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.