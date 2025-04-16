Sapanca'da Gizli Kamera Skandalı: Tatilcilere Uyarılar

Sapanca'da tatil için kiralanan bungalovda bulunan gizli kamera, gözleri bir kez daha özel alan güvenliğine çevirdi. Güvenlik sistemleri uzmanı, cep telefonu kamerasıyla yapılabilecek basit testlerle bu cihazların nasıl ortaya çıkarılacağını anlattı.

Ramazan Bayramı arifesinde yaşanan olayda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesine tatil için gelen bir aile, kiraladıkları bungalovda gizli kamera fark etti. Yatak odası ve jakuzi bölümünü doğrudan gören, ampul içine gizlenmiş kamerayı tespit eden aile, durumu emniyet birimlerine bildirerek şikayetçi oldu.

Gizli kamera nasıl tespit edilir

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar "Gizli kamera nasıl tespit edilir?" ve "Hangi alanlarda gizlenmiş olabilir?" sorularına cevap aramaya başladı.

"Bu olay ilk ve tek değil"

25 yıldır güvenlik kameraları alanında hizmet veren Resul Karaaslan, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kamera sistemlerinin de ciddi gelişim gösterdiğini belirtti. Karaaslan, "Teknoloji iyi niyetli insanların elindeyse faydalı olabilir, ancak art niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşın yaşadığı mağduriyet ilk ve tek değil. Onun gibi birçok otel odalarında, gidilen apartlarda, bungalov tarzı yerlerde bu tarz olaylar olabiliyor" dedi.

"Gizlenmiş kamerayı bulmanın en pratik yolu cep telefonu kamerasıdır"

Karaaslan, vatandaşların kaldıkları yerlerde gizli kamera olup olmadığını kontrol etmek için telefonlarını kullanabileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız gittikleri yerlerde nelere dikkat etmeli onlardan bahsedelim. Gizlenmiş kamerayı bulmanın en pratik yolu cep telefonudur. Cep telefonun kamerasıyla bunu tespit edebilirler. Çünkü cep telefonundaki kamera UV ışınlarını gördüğü için bizim gözle göremediğimiz kızıl ötesi ışınları görebiliyor. Örneğin bir televizyon kumandasını cep telefonunuzun karşısına koyarak işlem yaptığınızda sizin görmediğiniz ışınlar kameraya yansır. Yine bunun gibi öncelikli olarak yapılması gereken, bir odaya gittiklerinde odanın ışığını tamamen kapatarak telefonun ışığını açmaları gerekir. Bu şekilde eğer odada gizli bir kamera var ise lensi yansıma yapacaktır. İkinci bir seçenek olarak gittikleri yerlerde cep telefonun kamerasını açabilirler. Kamerayı açtıklarında UV ışını direkt kamerada gözükecektir. Eğer oda yoksa bir el fenerini şüphelendikleri noktaya tutarak yansıması ile bulabilirler"

"Benimde şaşırdığım olay, kombilerin içine bile bu gizli kameraları yerleştirilebiliyorlar"

Gizli kameraların yerleştirildiği alanlara da dikkat çeken Karaaslan, "Zaten gizli kameralar genellikle elektrik prizleri, PIR hareket dedektörleri, yangın alarm sistemlerinin içerisine, saatlere ve köşelerde bulunan pervazların iç kısımlarına konulabiliyor. Hatta yeni gördüğüm, benimde şaşırdığım ve hayretle izlediğim olay, kombilerin içine bile bu gizli kameraları yerleştirilebiliyorlar" dedi.

"Korkunç özellikleri var"

Resul Karaaslan, gizli kameraların yalnızca kayıt yapmadığını, aynı zamanda canlı yayın özelliğine sahip olduğunu da belirterek, "Bu kameraların korkunç özellikleri var. Bunlardan bir tanesi, bu kameralar doğrudan kayıt yapabiliyor, doğrudan internete bağlanabiliyor ve kullanıcı tarafından canlı bir şekilde izlenebiliyor. Vatandaşlarımız, mağduriyet yaşamamaları için güvenmedikleri yerlere gitmesinler. Gittikleri yerlerde de bahsettiğim yollarla gizli bir kamera varsa tespit edebilirler. Aynı zamanda bu kameraları tespit etmek için satılan cihazlar da var. Ama herkes o cihazları yanında taşıyamayabilir. Bu sebepten ben pratik olarak bu yolları sunuyorum. Son olarak vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ