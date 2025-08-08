Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı

Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ve Bozova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kalaşnikoflardan dürbünlü tüfeğe kadar çok sayıda ruhsatsız silah, yüzlerce mermi ve kenevir bitkisi ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında Siverek ve Bozova ilçelerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

JANDARMADAN ŞOK OPERASYON

Siverek ve Bozova ilçe jandarma komutanlıkları ile JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu, ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere yönelik yapılan ev ve eklenti aramalarında, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı

EVLERDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda, 2 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız G3 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız G1 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 20 adet şarjör ve 652 adet farklı çap ve ebatta fişek ele geçirildi. Ayrıca, 50 adet filizlenmiş kenevir bitkisi ile yaklaşık 30 santimetre boyunda 17 adet kenevir bitkisi bulundu.

Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
