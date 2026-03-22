Şanlıurfa'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren kentte etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oldu. Bayramın 3'üncü gününde şiddetini artıran sağanak yağış, cadde, sokak ve yoları göle çevirdi. Göle dönen yollarda ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kentin tarihi ve turistik noktalarından biri olan Balıklıgöl'de de su seviyesi yükseldi.

Yetkililer, yağış etkisinin sürdüğü kentte, vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı