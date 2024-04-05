Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Katliam gibi kazada Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde, 2 çocukları ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

KAMYONLA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batuhan Akar idaresindeki 44 BA 255 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyon ile çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.