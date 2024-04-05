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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Katliam gibi kazada Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde, 2 çocukları ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

KAMYONLA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batuhan Akar idaresindeki 44 BA 255 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Bozova Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Köfteci Jardel:

Bu ülkede kendimi bildim bileli iki canavar var. Biri enflasyon canavarı. Diğeri ise trafik canavarı.

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5
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Ali Kerem:

Allah Rahmet eylesin bu mübarek günde

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2
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Cevap :

Daha bayram trafiği başlamadan kazalar başladı.

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sezgin sucin:

neden biliyonusunuz hep hız hız hız ben senede bir kere köye gidiyorum yani bakıyorum bir hızlı gelirler yolda bir sıkıştırırlar yani neler neler

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2
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Marko Apostolidis:

yada fren patladı olur (halbuki fren hiç patlamaz, sadece eski yağ kızınca tutmaz) sonuç: suç hep başkasına aittir. asla suçlu benim diyen olmaz. geçende biri dedi "bilmiyorum neden silah, kendini kendini 4-5 kere ateşledi, ben vurmadım silah vurdu"

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duyarlı vatandaş:

Kazaların yüzde 90 ı HIZ VE Trafik esnasında telefonla ilgilenme sonucunda oluyor. Allah sabır versin çok zor bir durum.

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Sm57:

Yazık olmuş gencecik insanlar. yolda çift gidiş geliş bir yerde büyük bir hata var belli ki dikkatli ve sakin gitmesi lazım herkesin bayram öncesi ve sonrasında 120 ile gidecegine 90 la gidince inanın az bir süre fark ediyor

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Veli:

mekanları cennet olsun

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