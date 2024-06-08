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Şanlıurfa'da kuduz vakaları nedeniyle 2 mahalle karantinaya alındı

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Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 kişiyi ısıran sahipsiz köpeklerden 1'inde daha kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Valilik, sokak hayvanlarının aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışma yapılması talimatı verdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

KÖPEKLER 2 KİŞİYE SALDIRDI

İlçeye bağlı Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

30 Mayıs'ta da kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk K.'ye (16) saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edildi. Her iki mahallede valilik kararıyla karantina uygulaması başlatıldı. Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı.

Şanlıurfa'da 2 mahallede kuduz karantinası başladı

VALİLİKTEN SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA AŞILAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili toplantı yapıldığı belirtildi. Vali Hasan Şıldak, kuduz vakalarının şehir merkezinde görülmesinin büyük risk oluşturduğunu, ilgili kamu kurumlarına ve bütün belediyelere "sokak hayvanlarının kuduz hastalığına karşı aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışmaları" talimatı verdiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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