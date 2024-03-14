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Şanlıurfa'da Evden Köpek ve Bahçe Eşyaları Çalan Hırsızlar Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evden köpek ve bahçe eşyaları çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak şüphelileri tutuklattı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evden köpek ve bahçe eşyaları çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karaköprü İlçesindeki bir evden televizyon, çapa motoru ve K-9 cinsi kurt köpeğinin çalınması olayının aydınlatılması ve şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını tamamladı.

Çalışma çerçevesinde ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık şüphelisi Ö.F.A. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, şüphelilerin K-9 cinsi köpeği bin 500 TL karşılığında M.F.T. isimli şahsa sattıkları tespit edildiği, M.F.T. isimli şahsa ise "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işleme başlanıldığı, köpeğin M.F.T.'den alınarak sahibine teslim edildiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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