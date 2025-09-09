Haberler

Henüz çocuk yaştalar! Tehlikeli klima montajı kamerada

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki 3 kişinin, 12 katlı bir binanın 8'inci katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan klima montajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların balkon korkuluklarının dışında birbirlerine tutunarak montaj yaptığı görüldü. Metrelerce yükseklikte tehlikeli şekilde çalışan çocukların rahat tavırları, çevredeki vatandaşların endişelenmesine yol açtı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Bir süre devam eden montaj işlemi, herhangi bir kaza yaşanmadan tamamlandı. Ancak yürekleri ağza getiren o anlar, saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
