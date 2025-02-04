İki lise öğrencisini öldüren zanlı gizli odada kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki okullar bölgesinde 24 Ekim 2022'de çıkan silahlı kavgada lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştiren kişinin "Silahla tehdit", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarının şüphelisi ve firarisi S.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

GİZLİ ODADA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında uzun uğraşlar sonucu belirlenen şahsın adresine Özel Hareket Polislerince operasyon düzenlendi. Operasyonda eve giren polisler, önce binadaki dairelerde cinayet zanlısı S.D.'yi bulamadı. Ancak bina içerisinde yapılan detaylı arama sonucu merdiven boşluklarında betonarme ve briket arkasına kurulmuş tekerlekli düzenek fark eden polis ekibi, betonarme duvarı kırarak girdikleri odada, firari cinayet zanlısını yatar vaziyette saklanırken yakaladı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şahıs, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.