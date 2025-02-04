Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara'da! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı

İki lise öğrencisini öldüren zanlı gizli odada kıskıvrak yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da iki lise öğrencisinin ölümü ve 14 kişinin yaralandığı olayın zanlısı, gizli odada kıskıvrak yakalandı. Binanın merdiven boşluklarında betonarme ve briket arkasına kurulmuş tekerlekli düzeneği fark eden polis ekipleri, betonarme duvarı kırarak girdikleri odada yatar vaziyette saklanan zanlıyı emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki okullar bölgesinde 24 Ekim 2022'de çıkan silahlı kavgada lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştiren kişinin "Silahla tehdit", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarının şüphelisi ve firarisi S.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

İki lise öğrencisini öldüren zanlı gizli odada kıskıvrak yakalandı

GİZLİ ODADA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında uzun uğraşlar sonucu belirlenen şahsın adresine Özel Hareket Polislerince operasyon düzenlendi. Operasyonda eve giren polisler, önce binadaki dairelerde cinayet zanlısı S.D.'yi bulamadı. Ancak bina içerisinde yapılan detaylı arama sonucu merdiven boşluklarında betonarme ve briket arkasına kurulmuş tekerlekli düzenek fark eden polis ekibi, betonarme duvarı kırarak girdikleri odada, firari cinayet zanlısını yatar vaziyette saklanırken yakaladı.

İki lise öğrencisini öldüren zanlı gizli odada kıskıvrak yakalandı

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şahıs, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki lise öğrencisini öldüren zanlı gizli odada kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
img

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
img

Tarihi proje hayata geçiriliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı
Alarmları kurun! Arda Güler, ilk 11'de

Arda gözümüzün pasını silecek
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.