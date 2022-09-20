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İstanbul'da metro çalışması sırasında vincin devrilme anı kamerada: Aman Yarabbi yıkıldı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde devam etmekte olan metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. İlk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ise yaralandığı feci kaza, çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler hemen hastaneye kaldırılırken, yaralı işçilerden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI

Dev kule vincinin devrildiği anlar da anbean çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde bir işçinin "Aman yarabbim devrildi" diye bağırdığı duyuluyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talihsiz kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kazanın olduğu alandan ilk gelen görüntüler şu şekilde:

Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı

Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı

Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı

Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi! O anlar kameraya yansıdı

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe 3. Sayfa Güncel Haberler

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