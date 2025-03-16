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Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

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Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin yapımı için gelen usta, yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Konuyla ilgili paylaşım yapan Ortak "Adamcağız güpegündüz vuruldu. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın tamir için evine çağırdığı usta, kapıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ortak, "Adamcağız güpegündüz vuruldu" ifadelerini kullandı.

YEĞENİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Olay dün saat 15.00 sıralarında Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin yapımı için giden Taşdan K. malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracına indi. Taşdan K. bu sırada yeğeni C.K.'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşdan K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"ADAMCAĞIZ GÜPEGÜNDÜZ VURULDU"

Taşdan K.'nın tadilat için çalıştığı evin ünlü sanatçı Züleyha Ortak'a ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
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