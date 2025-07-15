Samsun'un Ladik İlçesinde 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Samsun'un Ladik İlçesinde 3.6 Büyüklüğünde Deprem
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Samsun'un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 10.08 kilometre olarak kaydedildi ve sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları uyardı.

Samsun'un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 06.08'de merkez üssü Ladik olan sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Samsun'un Ladik ilçesinde sabah saat 06.08'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, Hamitköy mevkisinde yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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