Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Birbirine Girdi

Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, durmakta olan araçlara arkadan çarpan bir otomobil 4 aracı birbirine soktu. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.

Kaza, Asri Mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik akışı gereği duran araçlara, arkadan gelen 55 ACV 049 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki 3 araç birbirine girdi. Olay yerine kısa sürede trafik polisi ve çekici ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
