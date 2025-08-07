Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Birbirine Girdi
Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, durmakta olan araçlara arkadan çarpan bir otomobil 4 aracı birbirine soktu. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu.
Kaza, Asri Mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik akışı gereği duran araçlara, arkadan gelen 55 ACV 049 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki 3 araç birbirine girdi. Olay yerine kısa sürede trafik polisi ve çekici ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
