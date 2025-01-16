Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 265 gram skunk, 140 gram esrar, 198 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 83 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Soruşturmanın devam ediyor. - SAMSUN