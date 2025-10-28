Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen 61,4 gram sentetik kannabinoid ile birlikte, Sinop'tan temin edilen uyuşturucu maddenin kaynağına ulaşmak için iki il emniyet müdürlüğü ortak çalışma yürüttü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde ele geçirilen uyuşturucunun izini süren Sinop Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda bir şahsın üzerinden 61,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, uyuşturucu maddenin kaynağının Sinop ilinde bir adres olduğu belirlendi. Durumun Sinop Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine iki il emniyet müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 3 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise; 12.05 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 0.04 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
