Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 96 gram metamfetamin ve 38 gram bonzai hammaddesi olan fubinica ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN