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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda toplam 96 gram metamfetamin ve 38 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 96 gram metamfetamin ve 38 gram bonzai hammaddesi olan fubinica ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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