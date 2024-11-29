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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 bin 554 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirerek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Operasyon kapsamında, A.B.B. (21), E.K. (21) ve R.M.O. (25) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 554 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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