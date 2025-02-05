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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Polis Yaralandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Polis Yaralandı
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Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polise tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda tüfekle polise ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi uyuşturucu operasyonda 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 398,31 gram metamfetamin, 180 paket kaçak sigara, 1,33 gram esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon sırasında, A.T. (60) isimli şahsın, iş yerine yapılan baskın esnasında tüfekle ateş açması sonucu polis memuru B.B., ayağından yaralandı. A.T.'nin mukavemet gösterdiği esnada saldırgan tavırlarını bertaraf etmek için müdahale eden polis memuru S.E. de elinden yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen polis memuru B.B. tedavi altına alındı. Yaralı polis memuru S.E. ise hastanede yapılan müdahalesinin ardından müşahedeye alındı. Polisleri yaralayan ve gözaltına alındığı sırada yaralanan A.T. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.T.'nin iş yerinde yapılan aramalarda ise 1,33 gram esrar, 2,41 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik hap, 180 paket kaçak sigara 74 şişe kaçak alkol ve polis memurlarını yaralamakta kullandığı 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında, 1 adet uyuşturucu madde ticareti, 3 adet uyuşturucu madde kullanmak ve 4 adet 6136 SKM suçu olmak üzere toplam 8 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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