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Samsun'da üniversite kampüsünde orman yangını çıktı

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Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde bulunan meşelik alanda yangın çıktı. İtfaiye ve üniversite ekipleri yangına müdahale ediyor.

Samsun'da üniversite kampüsünde bulunan meşelik alanda orman yangını çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde meydana geldi. Tıp Fakültesi karşısında meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, arazöz ve TOMA müdahale etti. Üniversite ekipleri de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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