Haberler

Samsun'da 'Ucube Alt Geçit'te İki Ayrı Kaza: Bir Yaralı

Samsun'da 'Ucube Alt Geçit'te İki Ayrı Kaza: Bir Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Yeşilkent Kavşağı alt geçidinde meydana gelen iki kaza sonucunda bir kişi hafif yaralandı. Daha önce de sürekli kazalar yaşanan alt geçitteki kazalar, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle gerçekleşti.

Samsun'da daha önce de sürekli kazalar meydana geldiği için "ucube alt geçit" olarak adlandırılan Yeşilkent Kavşağı alt geçidinde meydana gelen iki ayrı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan ve daha önce de sık sık kazaların yaşandığı için "ucube alt geçit" olarak bilinen Yeşilkent alt geçidinde yine trafik kazaları meydana geldi. Peş peşe yaşanan iki kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Durmuşoğlu idaresindeki 34 GUN 239 plakalı otomobil, Azerbaycan uyruklu Suraia Mamedova'nın kullandığı 55 ABD 445 plakalı otomobile arka sol kısmından çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi ve yaralanan olmadı.

Bu kazanın hemen ardından aynı noktada meydana gelen ikinci kazada ise Halil Kutbay (52 ) yönetimindeki 55 AOZ 354 plakalı motosiklet devrildi. Kutbay, iki eli ve dirseğinden yaralandı. Ambulans ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ancak Halil Kutbay daha sonra kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Polis her iki ayrı kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.