Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti

Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Haber Videosu

Samsun'un Atakum ilçesinde taşkınlık yapan bir şahıs, polisten kaçarken denize atladı. Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun süre denizde kalan şahıs, yorulunca kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde taşkınlık çıkaran bir şahıs, polisten kaçarken denize atladı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince deniz kenarında bekledi. Yorulan şahıs, bir süre sonra kendi isteğiyle kıyıya çıkarak polise teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede taşkınlık yapan bir şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Kaçış sırasında denize giren şahıs, açıkta bir süre yüzerek bekledi.

Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti

POLİS EKİPLERİ UZUN SÜRE UĞRAŞTI AMA...

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına yanıt vermeyerek denizde kalmayı sürdürdü. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.

Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti

O ANLAR KAMERADA

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın denizde bekleyişi ve teslim olma anı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Polisin elleri arkada hareketi aynen böyle söyledi, nasılsa geleceksin bekliyorum :)

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Cin gibisin maşallah nasıl bunu düşünebildin okusaymışsın prof.olurmuşsun:))

yanıt38
yanıt6
Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

Kartal Bey: okumasına gerek yok ki, azıcık parası olsa yeter ülkemizde sahte diploma almak sudan ucuz nasılsa :)

yanıt28
yanıt4
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

polise teslim omasının neresi hüsran. nasıl bir zihniyetiniz var?

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Kurban bayramında rizeden denize atlayıp trabzondan çıkan dana kadar cesaretli olamamış

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevahir Can:

Gta5 de ben bunu çok yapardım. Denizin altında biraz beklerdim polis giderdi. O da öyle düşündü galiba

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor

Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti

Hastaneye kaldırılan usta sanatçıdan doğum gününde acı haber geldi
Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun

Güle güle Ahmed! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.