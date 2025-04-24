73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde 73 yaşındaki A.K. isimli erkek, iddiaya göre Anıtpark'ta oturan üniversite öğrencisi genç bir kızı taciz etti.

GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.K., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.