73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
Samsun'da 73 yaşındaki bir erkek, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yaşlı adam, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde 73 yaşındaki A.K. isimli erkek, iddiaya göre Anıtpark'ta oturan üniversite öğrencisi genç bir kızı taciz etti.
GÖZALTINA ALINDI
Genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.K., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa