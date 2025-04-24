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73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
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Samsun'da 73 yaşındaki bir erkek, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yaşlı adam, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde 73 yaşındaki A.K. isimli erkek, iddiaya göre Anıtpark'ta oturan üniversite öğrencisi genç bir kızı taciz etti.

Yaşlı adam parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.K., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Yaşlı adam parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı adam parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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