Haberler

Samsun'da Öğrenci Servisine Pompalı Tüfekli Saldırı

Samsun'da Öğrenci Servisine Pompalı Tüfekli Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde bir öğrenci servisine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda sürücü ve 12 yaşındaki kızı yaralandı. Olayla ilgili jandarma geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Samsun'da öğrenci servisine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 1'i öğrenci 2 kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (45) idaresindeki 55 ABA 403 plakalı öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı

Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi

Düğünde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu eski aşkına geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.