Samsun'da Motosiklet ile Hasta Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ile Hasta Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile hasta servis minibüsünün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın detayları ve kazanın ardından başlatılan inceleme sürüyor.

Samsun'da motosiklet ile hasta servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye İsa Öksüz'un kullandığı 55 AIU 064 plakalı motosiklet, Olcay K. idaresindeki 55 AGN 42 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait hasta servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan kurye İsa Öksüz, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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