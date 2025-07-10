Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında dün gece akraba olan ve birlikte içki içen alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada U.Y. (32), araçla Mehmet Kalay'a (39) çarparak üzerinden geçti.

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan U.Y. ile olaya karışan M. Y. (35) ve A.G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı.

"BİLEREK YAPMADIM"

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan U. Y., M. Y. ve A. G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.Y. adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye gözyaşı döktü.