Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı

Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı
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Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı
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Samsun'da birlikte içki içtiği akrabasını çıkan kavgada üzerinden üzerinden araçla geçerek öldüren şahıs adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye ağladı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında dün gece akraba olan ve birlikte içki içen alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada U.Y. (32), araçla Mehmet Kalay'a (39) çarparak üzerinden geçti.

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan U.Y. ile olaya karışan M. Y. (35) ve A.G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı

"BİLEREK YAPMADIM"

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan U. Y., M. Y. ve A. G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.Y. adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye gözyaşı döktü.

Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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