Samsun'da Kamyonet Çarpan Adam Hayat Mücadelesi Veriyor

Samsun'da kamyonetin çarpması sonucu 16 metre savrulan 45 yaşındaki adam, kalbi durduktan sonra yeniden hayata döndürüldü ancak 10 gündür komada hayat mücadelesi veriyor. Engelli çocuğuyla birlikte zor bir süreç geçirdiklerini belirten üzüntülü eşi ise adaletin tecelli etmesini istiyor.

Kaza, 13 Mart'ta Atakum ilçesi Körfez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı ile 5051. Sokak kesişiminde saat 19.20'de meydana geldi. Çöplerden plastik toplayarak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Mehmet Altunkaya, kendisine çarpan kamyonetin etkisiyle yoldan 16 metre savrularak ağır yaralandı. Aracın çarpmasıyla kalbi duran Altunkaya'nın kafatası, omuriliği ve birçok kemiği kırıldı, bacaklarındaki deri ise kemikten ayrıldı. Ağır yaralanan Altunkaya, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülürken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü S.S. (27), Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'nde şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde, yolda seyir halindeyken Mehmet Altunkaya'nın aniden yola atladığını, kornaya bastığını ancak duramayarak şahsa çarptığını, frene basma vaktinin olmadığını, şahsa aracın sağ tarafıyla vurduktan sonra aracını durdurarak yanına gidip yardımcı olduğunu ve suçunun olmadığını savundu.

"Aracın çarpmasıyla eşim 16 metre ileriye savruluyor"

Yaşanan olay sonrası 10 gündür eşi yoğun bakımda bulunan ve engelli çocuğuyla birlikte zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Mehmet Altunkaya'nın eşi Zübeyde Altunkaya (42), "Eşim plastik toplayarak sigortasını ödüyordu. Çöp konteynerinden plastik alırken çok hızlı gelen bir araç çarpıyor. Kamera kayıtlarında da belli oluyor. Araç eşime çarparak 16 metre ileriye atıyor. Eşim kalbi durmuş bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Yarım saatlik müdahalenin ardından geri döndürüldü. Şu an eşim yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Kırıklarından dolayı kangren oluştu. Bacaklarının kesilmesi lazım ama beyin kanaması ve kafatası kırıkları nedeniyle müdahale edilemiyor. Ben sadece adalet istiyorum. Çarpan şahıs ifadesinde, 'beyefendi yoluma atladı, kornaya bastım ama frene basacak vaktim olmadı' diyor. Kornaya basmak yerine biraz frene basmış olsaydı, aracın hızını biraz kesmiş olsaydı belki de eşimin yaşam savaşı bu kadar zor olmayacaktı. Ben adalet istiyorum. Araçta iki kişi varmış, erkek kardeşiyle birlikte. Kardeşi de ifadesinde, 'abimle işten çıktık, evimize doğru giderken normal hızımızdaydık' demiş. Çok hızlı oldukları kamera kayıtlarında belli çünkü soldaki aracı geçip vuruyorlar. 'Abim birkaç kez kornaya bastı ama frene basacak vakti olmadı' diye ifade vermişler" dedi.

Tutanaklara sadece düşme anının değil, çarpma anının da görüntüleriyle birlikte diğer detayların eklenmesi gerektiğini belirten Zübeyde Altunkaya, "Ben engelli bir çocuk annesiyim. Yüzde 96 zihinsel engelli oğlumuz var. 10 yaşındaki oğlum babasının kıyafetlerini evde görüyor, 'babam ne zaman gelecek' diyor. Olay anında oradan geçen insanlar var, onlardan da yardım istiyorum. Görenler görgü tanıklığı yapsınlar. Ben sadece adalet istiyorum çünkü bunu eşime ve evladıma borçluyum. Polisler eşimin düştüğü yerin kamera kayıtlarını almışlar. Orada kazayı gören kameralar da var. Çarpma anı da görülüyor. Ben istiyorum ki o kayıtlar da alınsın, hepsi incelensin. Herkes suçu oranında cezasını çeksin istiyorum. Hukuki süreç ülkemizde maalesef yavaş ilerliyor. Daha ben eşime vasi olarak atanamadım bile. Bayram tatili girdi, süreç uzadı. Doktorlar eşim için hiçbir yaşam ümidi vermiyor. Eşimin vefatından önce benim ona vasi olarak atanmam gerekiyor ki haklarını savunabileyim. Bunun biraz hızlandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mehmet Altunkaya'nın hayat mücadelesi sürerken, bugün toplanacak heyetin kangren olan bacakların kesilip kesilmemesiyle ilgili karar vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı