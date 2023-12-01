Samsun'da Kadın, Hediye Alan Adama Saldırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın, kendisine hediye veren adama tepki göstererek tekme ve yumrukla saldırdı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Samsun'da bir kadın, kendisine hediye alan adama tepki göstererek tekme ve yumrukla saldırdı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde çalışan kadın, kendisine hediye veren adama kızarak saldırdı. Kadın ilk olarak adama "Ben sana ağabey dedim, nasıl böyle bir şey yaparsın, seni rezil edeyim mi?" diyerek tepki gösterdi. Akabinde adamın bindiği motosiklete defalarca tekme atan kadın sonrasında ise adama yumruklar savurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Gerginlik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - SAMSUN