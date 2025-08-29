Samsun'da Hafif Ticari Araç 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S. idaresindeki 55 VG 888 plakalı hafif ticari araç, 5 yaşındaki Ayaz K.'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN