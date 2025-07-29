Samsun'da Etil Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Etil Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan operasyonda, 159 litre etil alkol, 100 tabanca fişeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da su şişeleri ve bidonlar içinde etil alkol ile uyuşturucu ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında A.C.'nin (42) evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 159 litre su şişeleri ve bidonlar içinde etil alkol, 77 adet sahte alkol dolumunda kullanıldığı değerlendirilen boş şişe ve kova, 100 adet tabanca fişeği, 2 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) üretilebilecek 20 gram fubinaca maddesi ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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