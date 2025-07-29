Samsun'da Etil Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da su şişeleri ve bidonlar içinde etil alkol ile uyuşturucu ve tabanca mermisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında A.C.'nin (42) evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 159 litre su şişeleri ve bidonlar içinde etil alkol, 77 adet sahte alkol dolumunda kullanıldığı değerlendirilen boş şişe ve kova, 100 adet tabanca fişeği, 2 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) üretilebilecek 20 gram fubinaca maddesi ele geçirildi. - SAMSUN