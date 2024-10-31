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Samsun'da estetik skandalı: yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi

Samsun'da estetik skandalı: yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir estetik kliniğinde yaşanan skandal Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan Afganistanlı plastik cerrah M.G.C. ve genel cerrah P.Y. adlı eşinin, yetkisi olmamasına rağmen hastaları ameliyat ettiği ortaya çıktı. İnsan sağlığını tehlikeye atan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler sonrası CİMER'e suç duyurusunda bulunuldu.

İnsan yaşamının hiçe sayıldığı özel klinikte yaşananlar 'Pes' dedirtti. Niteliksiz doktor çalıştırma, çalışmayan kişileri sigortalı gösterme, kayıt dışı hasta odaları, ilaç kaydı tutulmaması, hasta karnında makas unutulması gibi skandallar çıktı.Türkiye günlerdir bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi olayını konuşmaya devam ederken, Odatv, Samsun'da 'estetik skandalı' dosyasını açıyor. Atakum ilçesinde faaliyet gösteren ve insan yaşamının hiçe sayıldığı bir estetik kliniğinde yaşananları gün yüzüne çıkartan Odatv dosyasının ilk haberi: Afgan asıllı doktorlar...

EŞİYLE BERABER OPERASYONLARA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre; Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan Afganistanlı plastik cerrah M.G.C. ve yine Afgan asıllı genel cerrah P.Y. adlı eşinin söz konusu özel klinikte, yetkisi olmamasına rağmen hastaları ameliyat ediyor.Odatv'nin yetkisiz şekilde operasyonlara girdiği görüntülerine ulaşılan Afgan asıllı sözde doktorların, insan sağlığını tehlikeye attığı görüntüler, kişisel sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Konuyla ilgili ise CİMER'e suç duyurusunda bulunuldu.

KLİNİK BÜNYESİNDE HASTA DANIŞMANI

Diğer yandan ise ameliyat sonrası hastaları yine yetkisi olmamasına rağmen muayene ettiği de öğrenilen M.G.C adlı sözde doktorun, kliniğin bünyesinde hasta danışmanı olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Ayrıca estetik operasyonlarına dahil edilen eşi genel cerrah P.Y. ile ilgili kliniğin künyesinde herhangi bir bilgiye rastlanılmadı. Öte yandan skandal Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde de krize neden oldu. Daha önce yapılan şikayet sonrası müdürlük tarafından herhangi bir adım atılmazken, sonrasında skandal Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya intikal ettirildi. Bunun üzerine Vali Tavlı'nın talimatıyla İl Müdürlüğü tarafından özel kliniğe denetleme ekibi gönderildi. Elde edilen bilgiye göre ise özel kliniğin, il müdürlüğünce görevlendirilen ekibin adrese ulaşmadan önce kurum içerisinden bilgilendirildiği ortaya çıktı.

DENETLEME MEMURU GÖREVDEN ALINMIŞ

Odatv'nin olay üzerine yaptığı araştırmada, skandalların ardı arkası kesilmedi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; H.S. adlı denetim sorumlusu memurun, daha önce hastane yönetimleriyle bilgi paylaştığı yönünde gelen şikayet üzerine İl Müdürü tarafından görev yerinin değiştirildiği de öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa
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