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Samsun'da Eski Otopark Çalışanına Hırsızlık Tutuklaması

Samsun'da Eski Otopark Çalışanına Hırsızlık Tutuklaması
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Samsun'un İlkadım ilçesinde eski otopark kulübesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen M.E., tutuklandı. Olayda 500 TL nakit para ve bazı malzemeler çalındı.

Samsun'da eski çalıştığı otopark kulübesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir otopark kulübesinde 31 Aralık sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark kulübesi camını kırıp içeri giren hırsız, 500 TL nakit para, bilgisayar monitörü, iş yerine ait ajanda ve fatura koçanını çaldı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayla ilgili eski otopark çalışanı M.E.'yi (40) yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan bilgisayar monitörü bulunarak sahibine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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