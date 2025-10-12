Haberler

Samsun'da Eski Kayınbiraderine Kurşun Yağdırdı

Samsun'da Eski Kayınbiraderine Kurşun Yağdırdı
Güncelleme:
Bafra'da Kemal K., tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak ile tartıştıktan sonra silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Özocak, hastanede hayatını kaybetti. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kayınbirader, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra Sarıkaya Mahallesi'ne giden Kemal K., tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal K., yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Özocak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlının yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. - SAMSUN

