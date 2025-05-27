Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken geçen yıl emekli olan polis memuru Mahmut U., Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında kendini tabancayla başından vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Emekli polis olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 58 yaşındaki Mahmut U. hayatını kaybetti.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.