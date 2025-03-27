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Sakarya Valisi, Ramazan Bayramı İçin Tedbirleri Görüştü

Sakarya Valisi, Ramazan Bayramı İçin Tedbirleri Görüştü
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın liderliğindeki toplantıda Ramazan Bayramı'nda alınacak güvenlik ve kamu düzeni tedbirlerini ele aldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen ' Ramazan Bayramı Tedbirleri' konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş hazır bulundu. Toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik ve diğer kamu düzeni tedbirleri ele alındı. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi, yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde gerekli önlemlerin alınması ve muhtemel aksaklıkların önlenmesi gayesiyle yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Vali Doğan da Sakarya'da bayram süresince uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verirken, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ilgili tüm birimlerin sahada olacağını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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