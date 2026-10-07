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Sakarya Karasu'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 5 km kaçıp yakalandı

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Sakarya Karasu'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 5 km kaçıp yakalandı
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Sakarya Karasu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, 5 kilometre kaçtıktan sonra çöp konteynerine ve ağaca çarpıp yakalandı. Gözaltına alınırken polise 'Ben terörist miyim' diyen sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak yaklaşık 5 kilometre kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, çöp konteyneri ve ağaca çarptıktan sonra yakalandı. Ters kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü, polis ekiplerine "Ben terörist miyim" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kovalamaca ve sürücünün gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.

Doğu Karadeniz Caddesi'nde polis ekiplerinin rutin denetimleri sırasında meydana gelen olayda, M.Y. idaresindeki 54 ABT 434 plakalı Mercedes marka otomobile "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü, aracıyla hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de aracı takibe aldı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca devam eden takip sırasında sürücü, kaçışını sürdürürken yol üzerindeki çöp konteynerine ve ardından ağaçlara çarptı. Kaza sonrası durmak zorunda kalan sürücü, Kabakoz Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınırken "Ben terörist miyim" diye tepki gösterdi

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Y., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alındığı sırada polis ekiplerine tepki gösteren M.Y.'nin, "Ben terörist miyim" dediği anlar da görüntülere yansıdı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Yaşanan kovalamaca ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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