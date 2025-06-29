Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı, Yağmurla Kontrol Altına Alındı

Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı, Yağmurla Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan orman yangını, üç gün süren mücadele sonunda yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Alanda büyük tahribat oluştu ve havadan görüntüler paylaşıldı.

Sakarya'da geçtiğimiz gün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınken, yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, bu sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150'e yakın arazöz yerden soğutma işlemi yapıyor. 35 kilometrelik bir alanda büyük tahribat oluşurken, yangının bıraktığı tahribat havadan böyle görüntülendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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