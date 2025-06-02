Sakarya'da Tost Skandalı: Kadın Saçını Tostuna Koyup Şikayette Bulundu

Sakarya'da Tost Skandalı: Kadın Saçını Tostuna Koyup Şikayette Bulundu
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Sakarya'nın Çark Caddesi'nde bir kadın, sipariş ettiği tostun içerisine kafasından kopardığı saç telini koyarak 'saç çıktı' diyerek yenisini istedi. Güvenlik kameraları olayı ortaya çıkardı.

Sakarya'nın en işlek noktalarından Çark Caddesi'nde aperatif dükkanında yaşanan olay pes dedirtti. Sipariş verdiği ve bir kısmını yediği tostun içerisine kafasından kopardığı saç telini koyan kadın, 'Saç çıktı' diyerek tostun yenisini istedi. Mide bulandıran skandal olayı işletmenin güvenlik kamerası ortaya çıkardı.

Olay, Çark Caddesi'nde bulunan bir aperatif dükkanında meydana geldi. Dükkana girerek oturan bir kadın, sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra kafasından kopardığı saçının telini yiyeceğin içine koydu ve "İçinde saç var" diyerek çalışana şikayette bulundu. İşletme çalışanları, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hemen yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Görüntülerde kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan mide bulandıran olay sonrasında görüntüleri sosyal medyada paylaşan işletmenin çalışanları, konuya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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