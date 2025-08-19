Sakarya'da Temmuz Ayında 4 Bin 12 Şahıs Yakalandı

Sakarya'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin Temmuz ayı boyunca düzenlediği operasyonlarda 4 bin 12 şahıs yakalanırken, uyuşturucu, ruhsatsız silah, kaçak sigara ve sahte paradan milyarlarca liralık mal varlığına kadar çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenli Karakol Komutanlıklarınca 1 Temmuz-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaların bilançosu açıklandı. Toplam 4 bin 12 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 887 gram bonzai, 47 gram bonzai hammaddesi, 5 bin 508 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 642 adet uyuşturucu hap, 750 gram skunk, 406 gram metamfetamin, 252 gram kokain, 2 bin 500 gram esrar, bin 287 kök hint keneviri, 87 gram kenevir tohumu, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 300 TL nakit para, 207 kilogram tütün, 198 adet puro, 8 bin 197 paket sigara, 761 bin 510 adet dolu ve boş makaron, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 978 adet sigara yapım malzemesi, 886 adet elektronik sigar, 5 adet elektronik sigara likidi, 727 adet aroma verici kit, 141 adet sahte para, 60 litre kaçak/sahte alkol, 165 litre etil/metil alkol, 31 adet cep telefonu, 3 bin 309 adet sahte parfüm, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 3 adet sahte plaka, 55 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet kurusıkı tabanca, 27 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, bin 197 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, çalıntı 3 oto, 4 motosiklet ve 9 bisiklet ele geçirildi. 21 adet ticari araç (10 adedi hacizli), 18 adet bilgisayar, 3 adet kayıt cihazı, 21 adet flash bellek, 6 adet tablet, 7 adet hard disk, 2 adet hafıza kartı, 3 adet otomotiv şirketi, 1 adet fason açılan gıda şirketi, 101 adet araç, 13 adet çekme karavan, 31 adet taşınmaz gayrimenkul olmak üzere piyasa değeri 1,2 Milyar TL taşınmaz mal varlıkları ile 3 Milyar TL'nin üzerinde hesap hareketliliği bulunan banka hesaplarına el konuldu.

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Terörizmin Finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 1 organizatöre ve 401 yabancı uyruklu şahsa idari/adli işlem yapılmıştır. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 ikamet ve 2 iş yeri mühürlendi, 1 şahsa adli, 7 şahsa ise idari işlem uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 3 bin 728 şahıs yakalandı. Yapılan trafik denetimlerinde; 182 bin 826 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 30 bin 850 araca yasal işlem yapıldı.

Bin 591 araç trafikten men edilirken, 516 adet sürücü belgesi (alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı vb.) nedenlerden dolayı geri alındı. Toplam 95 milyon 42 bin 924 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi.

Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; aranan şahısların yakalanmasına yönelik 834 şahsa UYAP sorgulaması ve 49 yabancı uyruklu şahsa Interpol sorgulaması yapıldı. 85 adet deniz aracı kontrol edildi. 5 adet balıkçı gemisinde bulunan 16 bin 415 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi gerçekleştirildi. Yasa dışı faaliyetler icra eden 21 şahsa yasal işlem ve toplam 56 bin 107 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA