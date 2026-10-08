Sakarya'da takla atan panelvanın sürücüsü, hasara bakarken tırın çarpmasıyla öldü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde takla atan panelvandan hafif yaralı olarak çıkan sürücü, aracındaki hasara bakmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücünün eşi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa Boz idaresindeki 34 UH 6519 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaçlık alana savruldu. Taklalar atan araç yan yatarak durabildi. Kazada sürücü Mustafa Boz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi İ.B. hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak yol kenarına alınan yaralılar için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Aracındaki hasara bakmak isterken ikinci kaza

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği sırada, kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Mustafa Boz, devrilen aracındaki hasarı kontrol etmek istedi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen K.B. (52) yönetimindeki 06 FOL 631 plakalı tır, Mustafa Boz'a ve yan yatan panelvana çarptı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikinci kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan eşi İ.B. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Boz'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna, ardından otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Tır sürücüsü K.B. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı