Sakarya'da Süt Tankeri Kontrolden Çıktı: 3 Yaralı

Sakarya'da Süt Tankeri Kontrolden Çıktı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Akyazı'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan süt tankerinin kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan süt tankeri yan yattı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Dokurcun Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen süt tankeri, kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

