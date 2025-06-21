Sakarya'da Plaja Sürüklenen İHA, Savaş Bölgesinden Geldi mi?

Savaş bölgesinde kullanıldığı düşünülen hava aracı sahile sürüklendi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajı sahilinde bulunan insansız hava aracı (İHA), güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yapılan ilk incelemelerde, İHA'nın el yapımı olduğu ve Ukrayna- Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi. Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli İHA'nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında ise güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.