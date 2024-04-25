Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda, M.S. (44), 54 H 3452 plakalı Opel marka otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"ARTIK MEZARIMIN BAŞINA GELİP..."

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.'nin ailesi için "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" yazılı not bulundu.

YAKINLARININ FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Yapılan incelmenin arından M.S.'nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.