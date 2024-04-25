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Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde 44 yaşındaki adam otomobilinin içinde ölü bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri otomobilde, "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" yazılı not buldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda, M.S. (44), 54 H 3452 plakalı Opel marka otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"ARTIK MEZARIMIN BAŞINA GELİP..."

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.'nin ailesi için "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" yazılı not bulundu.

Otomobilin içinde ailesine bıraktığı notlar ve cesedi bulundu

YAKINLARININ FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Yapılan incelmenin arından M.S.'nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Erenler Sakarya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Marko Apostolidis:

belki adam intihar etmiş olabilir... ama olduğu şey kesinlikle geride kalanlara sorumsuz/bencil/saygısız davranmış olması. onu adam yerine koyan yakınları göğüslerinde nankör beslemişler.

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