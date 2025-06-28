Sakarya'da Orman Yangını Sebebiyle Köyler Tahliye Ediliyor

Sakarya'da Orman Yangını Sebebiyle Köyler Tahliye Ediliyor
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Bilecik'in bazı köylerinde evler hasar gördü. Yangın nedeniyle köyler tahliye edilirken, vatandaşlar eşyalarını ve hayvanlarını alarak güvenli bölgelere taşınıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, köylerde vatandaşlar evlerini boşaltıyor.

Dün Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bilecik'in bazı köylerinde evler kullanılamaz hale gelirken, Taraklı ve Geyve'de de önlem amacıyla bazı köyler tahliye edildi.

Yangının ikinci gününde, alevlerin hızla yaklaştığı Aydınlar köyünde jandarma ekipleri vatandaşları köyden çıkararak tahliye işlemini gerçekleştirdi. Traktörleriyle evlerinden eşyalarını taşımaya çalışan köy sakinleri, hayvanlarını da yanlarına alarak köyün dışına çıktı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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