Sakarya'da Orman Yangını Sebebiyle Köyler Tahliye Ediliyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, köylerde vatandaşlar evlerini boşaltıyor.

Dün Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bilecik'in bazı köylerinde evler kullanılamaz hale gelirken, Taraklı ve Geyve'de de önlem amacıyla bazı köyler tahliye edildi.

Yangının ikinci gününde, alevlerin hızla yaklaştığı Aydınlar köyünde jandarma ekipleri vatandaşları köyden çıkararak tahliye işlemini gerçekleştirdi. Traktörleriyle evlerinden eşyalarını taşımaya çalışan köy sakinleri, hayvanlarını da yanlarına alarak köyün dışına çıktı. - SAKARYA