Ekiplerin zorlu denetimi: Alkollü sürücü direndi, bir diğeri tepki gösterdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği huzur ve güven denetimlerinde iki farklı sürücü, davranışlarıyla ekiplere zor anlar yaşattı. Bir sürücü "Kıllık yapma" diyerek tepki gösterirken, alkollü olduğu belirlenen diğer sürücü ise direnerek ekipleri adeta çileden çıkarttı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu-Kocaali yolu üzeri Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücü, çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek kontrolün uzadığını ileri sürdü ve görevlilere "Kıllık yapma, kontrolünü yaptın gönder" ifadeleriyle tepki gösterdi. Aynı uygulamada durdurulan başka bir sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi. Kimliğini göstermek istemeyen S.E. isimli şahıs, ekiplere direnerek zorluk çıkardı. Uyarılara rağmen taşkın davranışlarına devam eden sürücü, kısa süreli arbedenin ardından güçlükle araca alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - SAKARYA