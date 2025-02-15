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Sakarya'da Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 11 Tutuklama

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Sakarya'nın Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde gerçekleştirilen hayvan hırsızlığı operasyonlarında toplamda 11 kişi tutuklandı. Jandarma, çalınan 14 küçükbaş ve 14 büyükbaş hayvanın ardından, son olarak 7 büyükbaş hayvanın çalındığı olayda İstanbul'da hayvan satan 3 şahsı da yakalayarak tutukladı.

Sakarya'nın Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde yaklaşık iki hafta önce 14 küçükbaş ve 14 büyükbaş hayvanın çalınması olayını aydınlatan jandarma ekipleri 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kez ise Karapürçek'te 7 adet büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda, hayvanlardan 3 tanesini İstanbul'da sattıkları tespit edilen ve yakalanan üç şahıstan, ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Karapürçek ilçesinde ikamet eden R.A. (64), 31 Ocak 2025 tarihinde Kızılbayır Mahallesi'nde bulunan hayvan çiftliğinden 11 adet büyükbaş hayvanın kayıp olduğunu ve çevrede yaptığı araştırmalar neticesinde hayvanları bulamadığını belirterek jandarmaya başvurdu. Alınan şikayet üzerine Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. Çevre güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemlerini (PTS) incelemeye alan ekipler, kaybolan büyükbaş hayvanların sayısının 11 değil, 9 adet olduğunu ve hayvanların bulundukları çiftlikten çıkarak gittiği, ilerleyen saatlerde ise 2'sinin geri geldiğini tespit etti.

Jandarma hayvan hırsızlarına geçit vermiyor

Devam eden çalışmalar neticesinde hayvanlardan 3 tanesi İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan hayvan pazarında H.K. (44), M.Ç. (45) ve E.G. (31) isimli şüpheliler tarafından satıldığı tespit edildi. Diğer 4 adet hayvanın ise 28 Ocak 2025 tarihinde Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.K.'nın (76) hayvanlarını çalarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İ.G. isimli şahsa satan ve JASAT ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece 'suç işlemek amaçlı örgüt kurmak' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklanan Ş.G. (30), R.G. (36), M.G. (20), E.G. (31), R.G. (38) ve U.G. (20) isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi. 4 büyükbaş hayvanın bulunma ihtimali olan 3 ahıra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenlendi. Bahse konu hayvanlara rastlanılamadı.

3 hayvanı sattığı tespit edilen iki şahıs daha tutuklandı

Son olayda çalınan hayvanlardan 3'ünü İstanbul'da hayvan pazarında satan şüpheliler H.K. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece 'suç işlemek amaçlı örgüt kurmak ve nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte son iki hafta içerisinde Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde yaşanan hayvan hırsızlıklarına ilişkin tutuklananların sayısı 11'e yükseldi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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