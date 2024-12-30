Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler

Sakarya'da Gölet Kenarında Kadın Cinayeti İtirafı

Sakarya'da Gölet Kenarında Kadın Cinayeti İtirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde İ.K. isimli şahsın, eşi Simge Kodalak'ı gölet kenarında öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada, boynunda kesici alet yarası bulunan kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir şahsın gölet kenarında karısını öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, boyun bölgesinde kesici alet yarası bulunan bir kadın cesedi buldu.

Olay, Kaynarca İlçesi Müezzinler Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.00 sıralarında İ.K. (42) isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek eşi Simge Kodalak'ı (31) Kaynarca Müezzinler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadın cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Şahsın ise emniyet ekipleri tarafından olay yerine götürüldüğü öğrenildi.

Konuya ilişkin inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
img

Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
img

İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu? Uzak Şehir 8. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! 30 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 30 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.