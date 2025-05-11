Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın Çıktı
Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, depo bölümünün arka kısmında başladı ve kısa sürede büyüyerek ekiplerin müdahalesini gerektirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
Olay, Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık kırım fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo bölümünün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa