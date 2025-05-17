Sakarya'da Eski Oyuncu Ahmet Fırat Balkonunda Ölü Bulundu

Sakarya'da Eski Oyuncu Ahmet Fırat Balkonunda Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan eski oyuncu Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, Fırat'ın cansız bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiği sırada, karşı dairenin balkonunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. Durumu şüpheli bulan vatandaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Fırat'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybeden Fırat'ın bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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