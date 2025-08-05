Sakarya'da 5 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ağır Yaralı

Sakarya'da 5 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Irak uyruklu çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karşıya geçmek için aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması neticesinde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi 828 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, park halindeki kamyonetin önünden karşıya geçmek için yola fırlayan Irak uyruklu 5 yaşındaki Ö.A.B. isimli çocuk, S.Ö. (50) idaresindeki seyir halindeki hafif ticari aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, çocuğun yardımına koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk olarak Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan çocuğun bir anda yola fırladığı, aracın çocuğa çarpması ve çevredekilerin panik anları yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün ifadesine başvuruldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı

Eşini ve oğlunu vahşice katledip intihara kalkıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.