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Sakarya'da 11 Yaşındaki Çocuk, Oyun Oynadığı Sırada Kardeşi Tarafından Yanlışlıkla Vuruldu

Sakarya'da 11 Yaşındaki Çocuk, Oyun Oynadığı Sırada Kardeşi Tarafından Yanlışlıkla Vuruldu
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, ailesi evde olmadığı sırada 8 yaşındaki kardeşi ve komşularının çocuklarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Elanur E., kardeşinin eline aldığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu başından vuruldu. Talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tüfeğin geri tepmesiyle kardeşi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde aile ifade verdi ve serbest bırakıldı. Elanur E., cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğunun evde tüfekle başından vurulmuş halde bulunduğu olaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Son yolculuğuna uğurlanan 11 yaşındaki çocuğu 8 yaşındaki kardeşinin oyun oynadıkları esnada vurduğu ve kendisinin de yaralandığı öğrenildi.

Dün gece Çeltikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 11 yaşındaki Elanur E., evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunmuştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin acı detay ortaya çıktı. Anne ve babaları evde olmadığı sırada Elanur E., kardeşi R.E. (8) ve komşularının diğer 3 çocuğuyla oyun oynamak için bir araya geldiği, bu esnada R.E.'nin eline aldığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş aldığı öğrenildi. Tüfekten çıkan saçmalar başına isabet eden Elanur E. ağır yaralanırken, kardeşi R.E.'nin ise tüfeğin geri tepmesi neticesinde yaralandığı belirlendi. Ablasını oyun oynadığı sırada yanlışlıkla vuran ve tüfeğin tepmesi neticesinde yaralanan R.E.'nin ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde polis karakoluna götürülen anne ve babanın ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elanur E., Geyve Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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